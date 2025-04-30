Женщина родила прямо в метро Москвы

У женщины случились роды на станции московского метро «Чистые пруды», сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. В Сети также опубликовали кадры, как утверждается, подоспевших к станции врачей и машин скорой помощи.

Свидетели заявили, что несколько минут назад с «Чистых прудов» вышла фельдшер с новорожденным на руках, что также попало на видео. После этого, по словам очевидцев, на носилках вынесли женщину, которая родила в подземке.

Сейчас у станции метро дежурят бригады скорой помощи. Рядом с машинами врачей также замечены сотрудники полиции.

Прочие обстоятельства выясняются.

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