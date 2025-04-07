Гинеколог ответила, почему женщины в России стали рожать позже

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что российские женщины начали рожать только ближе к 30 годам по европейскому примеру.

Как отметила эксперт, это может быть связано с процессом эмансипации женщины и изменением ее социальной роли. К этому возрасту человек определяется в жизни, выбирает профессию, получает образование и начинает самостоятельно обеспечивать себя.

«То есть это демонстрация эмансипации женщины от мужского общества, от родительской среды. Это ее решение стать матерью вне зависимости от обстоятельств», — заявила Ерофеева в эфире радио Sputnik.

Более того, по мнению гинеколога, женщине стали требовательнее к мужчинам, от которых будут рожать детей. Также с возрастом они задумываются о том, что могут дать детям.