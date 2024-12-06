Женщина ранена после ударов ВСУ по Шебекину в Белгородской области

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Украинские войска вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Мирная жительница получила ранение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Боевики ВСУ ударили по легковой машине с помощью беспилотника. Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение в области спины. Ее отвезли в Шебекинскую ЦРБ.

Во время удара украинских боевиков была повреждена машина. Также осколками посечен соседний автомобиль.

Еще украинские войска нанесли удар снарядом по Шебекино. В результате него была разрушена крыша дома и перебита газовая труба. Рядом с другим домом получил повреждения автомобиль.

Ранее Гладков сообщал, что мужчина пострадал во время удара беспилотника по поселку Политотдельский Белгородской области.