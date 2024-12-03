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Мужчина пострадал при атаке БПЛА по поселку Политотдельский Белгородской области

ВСУ с помощью беспилотника в ночь на 3 декабря атаковали многоквартирный дом в поселке Политотдельский Белгородской области. Был ранен мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В результате детонации украинского дрона по жилому зданию пострадал мужчина. Он обратился за медицинской помощью в районную больницу. Бригада СМП доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Пострадавшему оказали всю необходимую помощь. Также отмечается, что у многоквартирного дома, по которому был совершен прилет дрона, поврежден фасад.

Также беспилотники неоднократно атаковали одно из предприятий в городе Шебекино. В результате произошло возгорание в производственном здании. Информация о последствиях уточняется.

Ранее мирный житель был ранен при обстреле села Чайки Белгородской области. ВСУ с помощью FPV-дрона напали на движущийся легковой автомобиль, внутри которого находился мужчина.