В Королеве завершили капремонт дома-памятника на улице Лесной

В Королеве завершили капитальный ремонт дома № 18 на улице Лесной, построенного в 1949 году и признанного объектом культурного наследия регионального значения. Глава города Игорь Трифонов осмотрел результаты работ и встретился с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве завершили капитальный ремонт жилого дома № 18 на улице Лесной. Здание 1949 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения и входит в архитектурный ансамбль послевоенного времени.

В ходе работ специалисты обновили кровлю и фасад, восстановили историческую кирпичную кладку, привели в порядок карнизы, цоколь и входные группы. Фундамент дома капитально отремонтировали в 2025 году.

Глава города Игорь Трифонов осмотрел результаты ремонта и пообщался с жителями.

«Важно не просто привести здание в нормативное состояние, но и максимально бережно сохранить уникальную архитектуру, которая является неотъемлемой частью истории Королева. Мы благодарны жителям за терпение во время ремонта и их неравнодушие», — отметил Трифонов.

В 2027 году в доме планируют капитально отремонтировать подвальное помещение и полностью заменить внутридомовые инженерные системы водоснабжения, отопления и электросети.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев, в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.