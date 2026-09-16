Первоклассник из Лобни победил в конкурсе костюмов велофестиваля

Первоклассник школы № 3 Лобни Павел Горелов победил в конкурсе костюмов на втором Московском детском велофестивале, который прошел 13 сентября на Цветном бульваре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученик 1 «М» класса школы № 3 Лобни Павел Горелов участвовал во втором Московском детском велофестивале, организованном департаментом транспорта Москвы. Мероприятие прошло 13 сентября на Цветном бульваре.

Павел преодолел дистанцию 2,3 км и стал победителем конкурса костюмов по итогам голосования в социальных сетях. Больше всего зрителям понравился его образ рыцаря на железном коне. Семья школьника получила сертификат на покупку нового велосипеда.

В этом году фестиваль собрал более 30 тыс. детей и родителей. В заездах участвовали дети от 3 до 14 лет, для них подготовили дистанции от 900 м до 6,6 км. Также работали спортивные и интерактивные площадки, творческие мастер-классы и проходили выступления артистов.

Конкурс костюмов стал традиционной частью фестиваля. Участники создавали яркие образы, украшали велосипеды и публиковали фотографии в социальных сетях. Всем конкурсантам вручили эксклюзивные карты «Тройка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).