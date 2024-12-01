Мирный житель ранен при обстреле села Чайки Белгородской области

ВСУ с помощью FPV-дрона напали на движущийся легковой автомобиль в районе села Чайки Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ранен водитель такси. Пострадавший в тяжёлом состоянии», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что у таксиста множественные ранения рук, ног и живота. Медики из скорой помощи доставили мужчину в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ему оказывают всю необходимую помощь.

По словам Гладкова, в селе Отрадное после атаки беспилотника загорелась крыша частного дома. Возгорание уже потушено.

Как рассказал глава области, ВСУ еще обстреляли село Новая Таволжанка. В трех частных домах повреждены стекла и крыши. В селе Грузское после атаки трех дронов на парковке сельхозпредприятия посекло две машины и два автобуса. В селе Березовка дрон взорвался в нежилом здании, оно полностью разрушено.