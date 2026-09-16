В Королеве прошел фестиваль «Праздник большой семьи»

Фестиваль для приемных семей собрал в Королеве более 150 детей, родителей и представителей городских организаций. Участники посетили мастер-классы, спортивные и патриотические площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный фестиваль-слет «Праздник большой семьи» прошел на территории учебно-оздоровительного комплекса «Спутник» Национального исследовательского университета «МЭИ» в микрорайоне Первомайский. В нем участвовали более 150 воспитанников приемных семей, их родителей и представителей городских организаций.

В Королеве проживают около 300 приемных семей. Фестиваль позволил им познакомиться, обменяться опытом, а также получить советы и рекомендации специалистов. Программа включала торжественное открытие с участием творческих коллективов, интерактивные площадки и мастер-классы.

Королевское хуторское казачье общество и Братство православных следопытов провели спортивные и патриотические активности. Отдел надзорной деятельности МЧС России по Королеву организовал полевую кухню и занятия по безопасности, а техникум технологий и дизайна Технологического университета имени А. А. Леонова подготовил творческие мастер-классы.

«Формат семейного слета позволяет решать сразу несколько задач: создавать условия для совместного досуга, формировать связи между приемными семьями и рассказывать о мерах поддержки», — отметила заместитель начальника ОУСР № 6 министерства социального развития Московской области Элина Манувахова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.