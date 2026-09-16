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В Лобне реконструируют раздевалки на стадионе «Труд»

Реконструкция старейшего стадиона Лобни «Труд» включает ремонт раздевалок, душевых и системы вентиляции. Работы проводят для спортсменов и посетителей комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лобне реконструируют старейший стадион городского округа «Труд». Рабочие ремонтируют помещения для переодевания, душевые и систему вентиляции.

Следующим этапом станет замена покрытия малого футбольного поля, обновление зрительских кресел и устройство ограждения футбольного поля. На стадионе занимаются более 300 юных жителей Лобни, здесь проходят футбольные тренировки и спортивные мероприятия.

«Труд» должен оставаться современным, востребованным и открытым для всех, кто выбирает активный образ жизни», — отметила глава города Анна Кротова в социальных сетях.

Стадион «Труд» построили в 1928 году в поселке Красная Поляна при хлопкопрядильной фабрике на месте вырубленного леса.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.