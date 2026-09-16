Оплатил покупки и стал преследовать: сталкер довел беременную до больницы

В Казани Республики Татарстан правоохранительные органы проводят проверку по факту преследования беременной местной жительницы. Мужчина оплатил ей покупки в магазине, а потом начал сталкерить, сообщает Telegram-канал Mash Iptash .

Конфликтная ситуация началась в одном из магазинов Советского района. При оплате молочных продуктов у пострадавшей произошел сбой в работе банковской карты.

Стоявший в очереди мужчина предложил девушке помощь и оплатил покупку со своего счета. Девушка сразу же перевела ему деньги, из-за чего в распоряжении незнакомца оказался ее номер телефона.

После этого гражданин начал систематически звонить горожанке, отправлять сообщения непристойного содержания и выяснил адрес ее проживания. Назойливый поклонник стал приходить к двери ее квартиры.

Когда пострадавшая внесла преследователя в черный список, в ее адрес начали поступать угрозы. Из-за сильного стресса беременную девушку госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.