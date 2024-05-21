Женщина пострадала из-за атаки дрона-камекадзе на ее автомобиль под Белгородом

Пострадавшая под Белгородом женщина находилась за рулем автомобиля и двигалась по участку дороги между селами Устинка и Ясные Зори в момент, когда ее транспорт атаковал украинский дрон-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате взрыва женщина получила осколочное ранение бедра. Она самостоятельно обратилась за помощью в белгородскую больницу № 2, где ее осмотрели медики, а после того, как сделали все необходимые процедуры, отпустили домой.

Пострадавшая отказалась от госпитализации. Она будет проходить амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что специалисты с помощью генетической экспертизы установили личности всех погибших в результате теракта, который совершили ВСУ 12 мая. Тогда в результате попадания в жилой дом ракеты, обрушился весь подъезд десятиэтажного дома, под завалами погибли 17 человек.