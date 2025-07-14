Спортсмен из Лобни стал лучшим в забеге «Сырный трейл»

Лобненский спортсмен Дмитрий Лутченко принял участие в забеге по пересеченной местности – «Сырный трейл». Соревнования прошли 12-13 июля в подмосковной Истре. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий преодолел 1 км по разнообразным поверхностям — холмам, песку и камням за 3 минуты 29 секунд. Он уверенно оторвался от всех соперников и одержал заслуженную победу в своей возрастной группе. Кроме того, спортсмен занял 2 место в абсолютном зачете среди всех участников.

Тренирует Дмитрия инструктор «Центра физической культуры и спорта города Лобня» по легкой атлетике и лыжам Светлана Чижова. Светлана Олеговна - мастер спорта и неоднократная победительница первенств и чемпионатов России.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта города Лобня» имеет несколько филиалов. Единый номер телефона для справок: 8 (495) 575 63 30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.