Гладков: установлены имена мирных жителей, погибших при теракте в Белгороде

Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде 12 мая

В результате террористической атаки ВСУ, произошедшей 12 мая, погибли 17 человек. Названы имена всех погибших, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В следственном комитете Российской Федерации отметили, что в рамках уголовного дела были проведены генетические, а также и другие экспертизы, благодаря которым и установили имена всех жертв.

Гладков заявил, что удалось установить личности всех погибших в Белгороде после обрушения многоквартирного дома, подвергшегося атаке ВСУ.

Олейникова Светлана Алексеевна, 23.06.1976 г.р.; Крикунова Елена Леонидовна, 10.04.1968 г.р.; Крикунов Андрей Владимирович, 17.11.1966 г.р.; Михеева Екатерина Акимовна, 22.03.1952 г.р.; Кирюта Виктор Васильевич, 24.01.1944 г.р.; Ефремова Анастасия Сергеевна, 04.06.1998 г.р.; Гнедыш Екатерина Андреевна, 11.04.1988 г.р.; Гнедыш Аврора Дмитриевна, 10.03.2016 г.р.; Колегаев Валерий Васильевич, 20.11.1953 г.р.; Чудных Евгений Петрович, 03.05.1974 г.р.; Сульженко Екатерина Витальевна, 25.01.2007 г.р.; Сульженко Юлия Александровна, 26.06.1982 г.р.; Ульянова Елизавета Анатольевна, 19.02.1976 г.р.; Проценко Владимир Сергеевич, 21.04.1980 г.р.; Проценко Марина Дмитриевна, 26.07.1983 г.р.; Проценко Кирилл Владимирович, 24.12.2011 г.р.; Ермолова Наталья Сергеевна, 25.11.1982 г.р.

12 мая снаряд ВСУ попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде, из-за чего один из подъездов обрушился. В результате трагедии 17 человек погибли, 19 - получили ранения.