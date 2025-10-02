сегодня в 08:43

Женщина попала под трамвай в столичном Покровском-Стрешневе

Женщина упала под трамвай на Волоколамском шоссе в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает агентство «Москва» .

На место происшествия отправились сотрудники городских служб.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют. О состоянии пострадавшей информации нет.

По данным столичного Дептранса, на Волоколамском шоссе в районе остановки «Покровское-Глебово» задерживаются трамваи № 6: их маршрут временно изменен.

Ранее трамвай сбил 17-летнюю девушку в Москве. Ее увезли в больницу.

