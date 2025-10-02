Женщина попала под трамвай в столичном Покровском-Стрешневе
Женщина упала под трамвай на Волоколамском шоссе в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает агентство «Москва».
На место происшествия отправились сотрудники городских служб.
Причины и обстоятельства инцидента выясняют. О состоянии пострадавшей информации нет.
По данным столичного Дептранса, на Волоколамском шоссе в районе остановки «Покровское-Глебово» задерживаются трамваи № 6: их маршрут временно изменен.
Ранее трамвай сбил 17-летнюю девушку в Москве. Ее увезли в больницу.
