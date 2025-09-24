сегодня в 11:15

Трамвай сбил 17-летнюю девушку на проспекте Мира в Москве

ДТП с участием трамвая произошло на проспекте Мира в столице. Транспорт сбил 17-летнюю девушку, ее госпитализировали, сообщает ТАСС .

По информации пресс-службы столичного Дептранса, в районе остановки «Сельскохозяйственная улица» на проспекте Мира задерживались трамваи № 17.

Маршрут пришлось временно изменить. Оперативно движение было восстановлено.

Ранее молодой человек на электросамокате выехал на трамвайные пути прямо перед транспортным средством и погиб на месте. Инцидент случился вечером в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.