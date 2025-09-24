Трамвай сбил 17-летнюю девушку на проспекте Мира в Москве
Фото - © Медиасток.рф
ДТП с участием трамвая произошло на проспекте Мира в столице. Транспорт сбил 17-летнюю девушку, ее госпитализировали, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы столичного Дептранса, в районе остановки «Сельскохозяйственная улица» на проспекте Мира задерживались трамваи № 17.
Маршрут пришлось временно изменить. Оперативно движение было восстановлено.
Ранее молодой человек на электросамокате выехал на трамвайные пути прямо перед транспортным средством и погиб на месте. Инцидент случился вечером в Санкт-Петербурге.
