Появилось видео гибели 19-летнего самокатчика под трамваем в Санкт-Петербурге

Молодой человек на электросамокате выехал на трамвайные пути прямо перед транспортным средством и погиб на месте. Инцидент случился вечером 7 сентября в Санкт-Петербурге, видео публикует Baza .

ДТП произошло рядом с домом №36 по улице Доблести. Средством индивидуальной мобильности управлял 19-летний парень.

Подъезжая к трамвайным путям, он не посмотрел по сторонам и не спешился. В результате заехал прямо под транспортное средство. Молодой человек погиб на месте.

На записи видно, что парень несется к трамвайным путям на электросамокате. В нескольких сантиметрах перед транспортом он поворачивает голову, замечает его, вылетает на пути и отворачивается спиной. Однако это молодого человека не спасло. Трамвай сбил его, после чего парень упал под колеса.