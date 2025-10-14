Женщина погибла, упав на пути на «фиолетовой» ветке Мосметро

Пассажирка получила серьезные травмы, упав на пути в метро Москвы. К несчастью, спасти ее не удалось, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на станции «Текстильщики». Женщина упала на рельсы. Ее достали оттуда живой, но с серьезными травмами. К сожалению, позднее она скончалась.

Между тем во время инцидента к перрону успел подъехать только первый вагон поезда, затем была резкая остановка. Пассажирам пришлось пройти весь состав, чтобы выйти на платформу.

Ранее в Дептрансе отметили, что из-за человека на пути на «фиолетовой» ветке Московского метрополитена произошел сбой. Интервалы движения поездов были увеличены. Сейчас движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график.

