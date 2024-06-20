Женщина погибла при падении украинского дрона на дом в Краснодарском крае

сегодня в 12:33

Кондратьев: женщина погибла при атаке БПЛА на дом в Славянске-на-Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинский дрон рухнул на частный дом в городе Славянск-на-Кубани. В результате ЧП погибла местная жительница, сообщает «Царьград» .

Удар по Славянску-на-Кубани произошел в ночь на четверг. В результате падения беспилотника был полностью уничтожен частный дом, рассказал глава региона.

«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — добавил Кондратьев.

По словам руководителя Кубани, он поручил властям Славянского района оказать необходимую помощь семье погибшей.