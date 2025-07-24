сегодня в 17:34

Женщина на Audi сбила трех пешеходов в Москве

По предварительным сведениям полиции, авария произошла на улице Герасима Курина. Автомобилистка совершила наезд на трех человек, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожные полиции. Информация о личностях водителя и пострадавших пешеходов пока не разглашается.

Подробности случившегося выясняются.

Днем 24 июля в Москве произошла еще одна авария со смертельным исходом. По данным правоохранителей, на севере столицы водитель КамАЗа насмерть задавил человека, когда начал движение задним ходом.