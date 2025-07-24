«Камаз» задним ходом насмерть задавил человека в Москве
На севере Москвы произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель грузовика задавил человека во время езды задним ходом, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП, по имеющейся информации, случилось на улице 1-я Магистральная. Водитель автомобиль «Камаз» двигался задним ходом и наехал на пешехода. В результате столкновения мужчина умер на месте.
Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться дорожной полиции и следственно-оперативной группе.
Информации о том, задержан ли задавивший человека водитель, не приводится. Личность и возраст погибшего также не разглашаются.