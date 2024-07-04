Женщина, которую зажало электричкой на платформе Красково, погибла

Женщина, которую зажало между электропоездом и платформой на ж/д станции Красково в подмосковных Люберцах, погибла, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В обстоятельствах смерти женщины разбираются следователи. Проверку инициировали в Западном МСУТ СК России.

Трагедия произошла 4 июля. Машинист применил экстренное торможение и включил звуковой сигнал, но женщина все равно оказалась между электричкой и платформой.

Ранее в Сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как поезд «Иволга» стоит в конце платформы и гудит. Между платформой и поездом находится женщина.