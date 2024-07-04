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Страшные кадры: женщину зажало электричкой на станции Красково

МК: женщину зажало между платформой и электричкой в Подмосковье
Происшествия

На ж/д станции Красково в подмосковных Люберцах женщину зажало между электропоездом и платформой, сообщает «МК: срочные новости».

Опубликовано видео происшествия. На кадрах можно увидеть, как поезд «Иволга» стоит в конце платформы и гудит. Между электричкой и платформой зажата женщина.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая.

На место происшествия выехали врачи.