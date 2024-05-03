Женщина избила ребенка на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье женщина избила 13-летнюю девочку и сбежала с детской площадки

Полицейские Подмосковья разбираются в обстоятельствах избиения 13-летней девочки. Ребенка несколько раз ударила местная жительница, а затем она скрылась в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отец девочки написал заявление в полицию о том, что его дочь избили на детской площадке на улице Сколковской в Одинцово. По предварительной информации, женщина несколько раз ударила ребенка, а затем скрылась с места происшествия.

Девочку-подростка доставили в больницу. Полиция выяснила, что нападавшей является местная жительница 1988 года рождения. Чтобы определить степень причинения вреда здоровью ребенка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Люберцах неизвестный неадекватный мужчина избил 9-летнюю девочку, когда она шла домой из школы. От сильного удара школьница упала на землю, а мужчина покинул место нападения.