Неадекватный мужчина избил 9-летнюю школьницу на улице в Люберцах

В Люберцах неизвестный неадекватный мужчина избил 9-летнюю девочку, когда она шла домой из школы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Школьница днем в четверг возвращалась домой вместе с одноклассниками. Навстречу детям шел мужчина, который вел себя неадекватно. Он ругался матом и бил стоящие машины. Дойдя до ребят, злоумышленник со всей силы ударил девочку рукой по голове и носу.

От сильного удара школьница упала на землю, а мужчина покинул место нападения. Прохожие помогли пострадавшей подняться и вызвали ее маму.

Девочка сейчас находится в травмпункте. Ее мать рассказала, что у ребенка синяки на лице и голове. Она собирается написать заявление в полицию после медосмотра.

Местонахождение напавшего на девочку мужчины неизвестно.