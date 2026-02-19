Женщина избила детей во дворе Краснодара

На опубликованных кадрах видно, как участница конфликта подбегает к играющим детям, затем бьет одного мальчика по голове и валит другого на землю.

По словам женщины, таким образом она вступилась за дочь, которая на протяжении двух недель подвергалась травле со стороны группы мальчиков.

Она рассказала, что девочке, в частности, «поджигали куртку спичками» и били ее зонтом.

Ранее в одной из школ Москвы взрослый мигрант набросился на подростка и избил его. Инцидент произошел еще 11 февраля, но о нем стало известно 19-го.

