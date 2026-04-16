В Одинцовском округе проверили ремонт амбулатории в Шарапово

Проверка качества ремонта прошла в амбулатории села Шарапово Одинцовского округа 14 апреля. Обновленное медучреждение уже работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн и депутат Мособлдумы Олег Рожнов оценили результаты текущего ремонта амбулатории. Контракт с подрядчиком ООО «СТЕКС СТРОЙ» заключили в мае 2025 года, работы завершили к 1 марта 2026 года. Учреждение рассчитано на 40 посещений в смену.

«В ходе текущего ремонта в Шараповской амбулатории были качественно обновлены входная группа и все помещения — заменены окна, двери, напольное и потолочное покрытия, оштукатурены и окрашены стены. Также подрядчик заменил осветительные приборы, выключатели, электрические розетки, радиаторы отопления и внутренние инженерные коммуникации», — сообщил Иван Каприн.

Амбулатория обслуживает более 1900 жителей, в том числе 271 ребенка. Прием ведет врач-терапевт, работают процедурный кабинет и пункт забора крови. В ближайшее время начнет прием стоматолог — для него оборудован отдельный кабинет. Также предусмотрено помещение для возможного выездного приема узких специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.