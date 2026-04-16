Как перебои интернета в Москве изменили покупки: данные опроса

Недавние перебои с интернетом в столице существенно повлияли на покупательское поведение горожан. Как показало исследование компании ADG group, результаты которого есть в распоряжении РИАМО, только у четверти москвичей (26%) сбои не оказали никакого влияния на покупку товаров онлайн. Остальные же стали реже пользоваться дистанционными сервисами.

Так, каждый пятый опрошенный (22%) признался, что стал меньше приобретать товары на маркетплейсах. Почти столько же респондентов (20%) теперь реже заказывают готовую еду, а еще 19% — доставку продуктов. При этом 13% москвичей сообщили, что на фоне проблем с интернетом стали чаще ходить в торговые центры.

Особенно показательно отношение горожан к возможному развитию ситуации. Большинство москвичей (68%) заявили, что если перебои с интернетом продолжатся, они начнут чаще покупать в традиционной рознице и торговых центрах. Причем если на территории ТЦ будет работать стабильный и скоростной Wi-Fi, то доля желающих регулярно посещать торговые центры вырастет до 75%. Интересно, что уже сейчас половина москвичей (48%) регулярно пользуются бесплатным Wi-Fi во время шопинга в торговых центрах. Еще треть (32%) подключаются к сети от случая к случаю, и лишь каждый пятый (20%) почти никогда не использует Wi-Fi на территории ТЦ.

При этом полного отказа от онлайн-покупок ожидать не стоит. Треть москвичей (32%) настолько привыкли к приобретению товаров через интернет, что не откажутся от них даже в том случае, если нестабильная работа сети сделает процесс оплаты более сложным и долгим. Более того, подавляющее большинство опрошенных (89%) хотели бы, чтобы к сайтам и приложениям маркетплейсов был обеспечен бесперебойный доступ в случае будущих перебоев в работе интернета. Немного меньше (82%) считают важным стабильное функционирование сервисов доставки.

Исследование также зафиксировало, с какими именно проблемами москвичи сталкивались в течение последнего месяца. Чаще всего жаловались на сбои в работе мобильного интернета — такие трудности испытывали 34% респондентов. У четверти опрошенных (26%) временно не работали мессенджеры. Каждый шестой (15%) сообщил о проблемах со стационарным интернетом. Еще 13% не могли зайти в социальные сети, а каждый десятый москвич (12%) столкнулся со сложностями при оплате на кассе во время офлайн-покупок.