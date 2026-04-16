В МФЦ Подмосковья проводят акцию по безопасности дорожного движения

Социальная акция «Один щелчок спасает жизнь!» проходит в офисах «Мои Документы» в Подмосковье. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с посетителями и работниками центров, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках акции инспекторы разъясняют необходимость использования штатных ремней безопасности. По их словам, правильное применение ремней значительно снижает риск тяжелых травм при резком торможении и дорожно-транспортных происшествиях, а также повышает уровень защиты водителя и пассажиров.

Особое внимание уделяют правилам перевозки детей. Полицейские напоминают о необходимости использовать детские удерживающие устройства и подробно объясняют, как выбрать автокресло и правильно установить его в автомобиле.

Профилактические встречи уже прошли в МФЦ Волоколамска, Дубны, Домодедова, Каширы, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Серебряных Прудов, Серпухова и Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.