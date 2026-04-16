Подмосковье представило опыт развития зарядок на форуме «Экология»

Московская область представила подход к развитию электрозарядной инфраструктуры на XVII Международном форуме «Экология». Регион поделился практикой работы с инвесторами и предложениями по корректировке федеральных требований, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подмосковье входит в число регионов с развитой инфраструктурой для электромобилей. В области работают 1064 электрозарядные станции, а парк электротранспорта превышает 18 тыс. единиц. Развитие направления является частью транспортной и экологической политики региона по снижению выбросов и улучшению городской среды.

С 2021 года выстроено системное взаимодействие с инвесторами. Специалисты предложили более 1,3 тыс. локаций для размещения станций, сопроводили оформление свыше 1 тыс. разрешительных документов и ускорили подключение к электросетям. В упрощенном порядке обработано 970 заявок, что позволило сократить сроки строительства 546 ЭЗС в среднем с девяти до трех месяцев.

В регионе также установлены требования к доле парковочных мест с зарядной инфраструктурой и формируются подходы к размещению станций на улично-дорожной сети и коммерческих объектах.

«Развитие электромобильности в России — это общая задача. На региональном уровне мы работаем с производителями оборудования, инвесторами и операторами инфраструктуры, учитываем обратную связь от пользователей и смотрим на развитие направления в целом. Часть решений реализуем на уровне региона, при этом есть инициативы, которые требуют проработки на федеральном уровне. Такие предложения мы обозначили на площадке форума», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Среди инициатив — возможность переноса станций, установленных до 2025 года по программе субсидирования, без возврата средств, а также корректировка требований к размещению ЭЗС на закрытых парковках, в торговых центрах и на территориях многоквартирных домов без их дополнительного ужесточения. Представленный опыт был отмечен как пример комплексного подхода и может быть использован в других регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.