Мигрант-студент сильно избил школьника в Москве

В одной из школ Москвы взрослый мигрант набросился на подростка и избил его. Инцидент произошел еще 11 февраля, но о нем стало известно 19-го, сообщает « Многонационал » со ссылкой на рассказ матери пострадавшего.

В раздевалке спортзала пятиклассник-мигрант, предположительно, начал конфликт, оскорбив семиклассника и его приятеля «русскими п*********». Молодой человек ответил аналогично. Мигрант заявил, что после этого его оппоненту «п*****».

В конфликт через некоторое время вмешался брат пятиклассника — студент и кандидат в мастера спорта по боксу. Он сначала пообещал «избить и изнасиловать» молодого человека и его мать. Затем подкараулил пострадавшего после школы, набросился на него и начал жестоко избивать.

Вечером семикласснику стало плохо. Его отвезли в больницу на анализы. Был поставлен диагноз — «Множественные поверхностные травмы головы».

