Женили бомжей и получали деньги: в Татарстане вскрыли аферу с выплатами бойцам СВО

В Татарстане задержана преступная группировка, которая проворачивала аферу с выплатами бойцам спецоперации. Они женили бомжей на своих родственницах, а затем представляли их как участников СВО и получали положенные им деньги, сообщает Kazanfirst.ru .

Злоумышленники действовали в Актанышском районе Татарстана.Все они представители езидской общины. По данным правоохранителей, группировка незаконно присваивала выплаты, предназначенные для поддержки участников СВО.

Преступники действовали по следующей схеме: они фиктивно оформляли браки между бездомными гражданами и своими родственницами, после чего под давлением заставляли их подписать контракт и отправиться на СВО. Потом группировка забирала зарплаты военных и выплаты, положенные за их ранение или гибель.Всего банда присвоила себе около 35 млн рублей.

За время деятельности злоумышленников в схему были вовлечены 15 человек, из которых 13 были отправлены на СВО, а пятеро погибли или пропали без вести.

Участники группировки задержаны. Сейчас в деле разбирается следствие. Одному из фигурантов вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки. Кроме того, все участники банды будут лишены гражданства РФ и выдворены в Армению.

Ранее российские правоохранители задержали банду из четырех женщин за махинации с выплатами многодетным семьям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За год они смогли «заработать» около 5,5 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.