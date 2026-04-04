Банду из 4 женщин осудят за махинации с выплатами многодетным в Петербурге
Фото - © Женщина в наручниках/Медиасток.рф
Банду, в которой состояли четыре женщины, задержали за махинации с выплатами многодетным семьям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За год они смогли «заработать» около 5,5 млн рублей, сообщает «Mash на Мойке».
Схему придумала 51-летняя начальница. К ней она привлекла подруг. Им нужно было искать многодетных женщин, создавать фейковые документы и подавать в государственные органы.
Суть схемы была в том, что для матери, которая может получить выплату, находился участок земли. Цену его искусственно увеличивали до максимума и подписывали фейковый договор купли-продажи. Потом документы подбивали и переводили компенсацию.
Четыре женщины были задержаны. Расследуется уголовное дело о мошенничестве с выплатами.
