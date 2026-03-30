сегодня в 13:50

Женатый москвич схватил за ягодицы пассажирку метро и получил 15 суток

Москвич, который схватил за ягодицы пассажирку метро, получил 15 суток ареста, его отправили в спецприемник. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в вагоне метро на станции «Театральная». По словам женщины, мужчина схватил ее за ягодицы.

Нарушитель порядка свою вину не признал. Мужчина женат, воспитывает ребенка. Он утверждает, что случайно задел ягодицы пассажирки при выходе из вагона.

