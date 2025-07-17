Жена забрала ключи: житель Химок выпрыгнул из окна и оказался прикован к постели

Житель Химок пытался выбраться на волю из закрытой квартиры, ключи от которой забрала жена. В итоге он выпрыгнул из окна второго этажа и серьезно повредил позвоночник, сообщает Baza .

Сергей часто забывал ключи от квартиры в машине. Ночью 11 июля он снова оставил их, но дома была жена, которая открыла дверь. Утром женщина уехала вместе с ребенком в Ростовскую область. Квартиру она заперла, а ключи забрала с собой.

Два дня мужчина думал, как ему выбраться из ловушки. В понедельник он решился на то, чтобы выпрыгнуть из окна второго этажа, думая, что там невысоко.

В результате прыжка мужчина тяжело травмировал позвоночник и не смог встать самостоятельно. С места происшествия его забрали на машине скорой помощи. Он до сих пор не может ходить, ему необходима операция.

Когда Сергея спросили, почему он решил прыгнуть, а не вызвал сотрудников МЧС, мужчина промолчал.

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