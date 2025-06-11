«Скормлю тебя псу»: звезда «Дома-2» выпрыгнула в окно, спасаясь от изнасилования

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Лымарь заявила, что в Москве ее хотел изнасиловать мужчина, который просил уложить его спать за 200 тысяч рублей. По словам девушки, она успела выпрыгнуть в окно и спастись от пленителя, но получила серьезные травмы при падении, сообщает «Осторожно, Москва» .

Лымарь утверждает, что 3 июня ее пытался изнасиловать массажист одного из московских центров Артем У. Все произошло в квартире мужчины на улице Академика Варги.

По словам девушки, изначально встреча обговаривалась как свидание за 200 000 рублей без секса, а мужчина просил только «уложить его спать». Однако уже у себя дома новый знакомый стал принуждать Лымарь к сексу, угрожая ножом.

«Потом повел меня в спальню, показал мне пятитысячные купюры в ящике. Мне показалось, что они фальшивые, стало тревожно. Он снял шорты и начал принуждать меня к оральному сексу, хватал за руки и тянул к себе», — сказала Лымарь.

Девушка утверждает, что мужчина обещал расчленить ее и скормить своему псу-ротвейлеру, если она не согласится на интим. Лымарь также пыталась сбежать из квартиры, но двери были заперты.

По словам Дарьи, ей удалось выждать момент и выпрыгнуть в окно со второго этажа. При падении девушка травмировала позвоночник, ноги, грудную клетку и голову. Ее заметили очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

Лымарь добавила, что с ней уже беседовал следователь, однако она не знает, задержан ли ее обидчик. Экс-участница «Дома-2» опасается, что мужчина сможет избежать наказания.