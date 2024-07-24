Жена офицера спутниковой связи опровергла, что ее мужа взорвали на севере Москвы

Жена офицера Торгашова заявила, что он не пострадал при взрыве машины в Москве

Супруга замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова, который ранее был назван пострадавшим при взрыве внедорожника в Москве, опровергла эту версию. Подробнее об этом женщина рассказала 360.ru .

Супруга офицера заявила, что ее муж не пострадал при подрыве автомобиля на севере столицы. По ее словам, с Торгашовым все в порядке.

Женщина добавила, что распространяемые в ряде изданий сведения о ее муже — фейки. Она утверждает, что во взорвавшейся машине находился другой человек.

Утром 24 июля внедорожник Land Cruiser взорвался во дворе дома на улице Синявинской в Москве. Под иномарку ранее заложили взрывчатку. Мужчине, который находился в салоне, взрывом оторвало ступни.