Жена известного журналиста попала в аварию на Mercedes в Москве Происшествия сегодня в 17:17 Фото - © Telegram-канал 112

Супруга главного редактора российского новостного агентства Sputnik International Антона Анисимова попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве, сообщает «112» со ссылкой на источник. По данным канала, Ольга Анисимова ехала на иномарке Mercedes и столкнулась с китайским Jeely.