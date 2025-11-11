Жена известного журналиста попала в аварию на Mercedes в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
Супруга главного редактора российского новостного агентства Sputnik International Антона Анисимова попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве, сообщает «112» со ссылкой на источник. По данным канала, Ольга Анисимова ехала на иномарке Mercedes и столкнулась с китайским Jeely.
Предварительно, в результате автоаварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, свидетельствуют видео от очевидцев.
Ранее в Москве разбился криптоинвестор Алексей Долгих. Он попал в аварию на кроссовере Lamborghini Urus, предположительно, из-за превышения скорости. При жизни Долгих был заядлым нарушителем ПДД и имел сотни штрафов на 1,3 млн рублей.
