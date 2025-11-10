У разбившегося на Lamborghini криптоинвестора было 230 штрафов за нарушение ПДД

Криптоинвестор Алексей Долгих, который попал в смертельную аварию на своем кроссовере Lamborghini Urus в Москве, оказался обладателем около 230 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, сообщает ТАСС .

Общая сумма задолженности составляет более 1,3 млн рублей.

Всего в отношении криптоинвестора открыто 240 исполнительных производств. Среди них — штрафы ГИБДД, задолженность по кредитам и т. д.

В ночь на 9 ноября на съезде с Международного на Ленинградское шоссе Lamborghini Urus врезался в столб, перевернулся и загорелся. В результате погибли два человека, в том числе Долгих, который находился за рулем своего авто. Еще двое получили травмы.

В правоохранительных органах считают, что причиной ДТП могло стать превышение скорости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.