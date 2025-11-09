Криптобизнесмен Долгих мог погибнуть в ДТП с Lamborghini Urus на севере Москвы

Скандально известный криптобизнесмен Алексей Долгих мог погибнуть в результате огненного ДТП с Lamborghini Urus на севере столицы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Прошедшей ночью на съезде с Международного на Ленинградское шоссе водитель Lamborghini не справился с управлением, врезался в стоб, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В результате ДТП двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы.

Выжившие и назвали имена погибших, среди которых криптобизнесмен и владелец элитной иномарки Алексей Долгих.

1 сентября прошлого года этот Lamborghini Urus участвовал в скандальном эпизоде со стрельбой в ресторане «Аист» на Патриарших прудах. Компания парней приставала к девушке в кафе и плеснула в нее водой, другие посетители сделали им замечание, затем прозвучали выстрелы из травматического пистолета. Затем компания скрылась на Urus, за рулем был Алексей Долгих.

После объявления в розыск Долгих сам явился в полицию и сообщил, что был в кафе и сделал замечание, но покинул его до начала стрельбы.

