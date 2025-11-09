Двое погибли: Lamborghini Urus влетел в столб, перевернулся и загорелся в Москве

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с Lamborghini Urus в Москве

Два человека погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием элитного кроссовера Lamborghini Urus в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, прошедшей ночью на съезде с Международного на Ленинградское шоссе водитель Lamborghini не справился с управлением, врезался в стоб, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В результате ДТП двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы.

На опубликованных кадрах видно, как на проезжей части лежат искореженные от удара и обгоревшие останки элитной иномарки.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств смертельного ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

Как пишет SHOT, в результате аварии погибли два молодых парня. Еще двое были госпитализированы с переломами в Боткинскую больницу. Выяснилось, что Lamborghini Urus за 3 месяца получил 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей. Большинство нарушений связано с превышением скорости.

