Жена Буйнова: я уже устала отвечать на то, что пишет Mash

Жена народного артиста России Александра Буйнова Елена довольно резко отреагировала на сообщения канала Mash о том, что певец стал виновником ДТП с участием пешехода в Московской области, сообщает NEWS.ru .

«У Mash и спрашивайте про все новости, которые он пишет. Я уже устала отвечать на то, что пишет Mash», — заявила она.

Авария произошла 26 февраля вечером в Подмосковье. Буйнов, управляя внедорожником, сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая сообщила о своей госпитализации. Врачи проводят комплексное обследование. Женщина рассчитывает на получение компенсации от Буйнова за нанесенный моральный ущерб и покрытие расходов на лечение.