Землетрясение произошло на юго-западе Китая

Землетрясение произошло в субботу утром в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщает Газета.ru .

По данным китайского сейсмологического центра, подземный толчок был зафиксирован в субботу в 13:44 (8:44 по Москве). Его эпицентр находился на глубине 10 км.

В результате землетрясения информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение силой 4,3 балла произошло в Республике Адыгея. Подземные толчки были зафиксированы к северо-западу от Майкопа на глубине 10 км.