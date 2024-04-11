Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Адыгее

Землетрясение силой 4,3 балла произошло в Республике Адыгея, пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы к северо-западу от Майкопа в 01:31 по Москве. Их очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Недавно землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Курил. Жители Северо-Курильска могли ощутить толчки силой около двух баллов. Эпицентр находился в Тихом океане на острове Парамушир.