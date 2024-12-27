Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

сегодня в 02:18

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает РИА Новости .

Подземные толчки зафиксированы в 21.02 по времени UTC (00.02 пятницы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров под водой.

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано.

Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 баллов зафиксировано у берегов американского штата Калифорния.