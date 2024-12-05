Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов штата Калифорния

Национальная служба безопасности США объявила предупреждение о цунами. Толчки также были зафиксированы в Сан-Франциско.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.

Все причины калифорнийских землетрясений связаны с взаимным перемещением Тихоокеанской и Северо-Американских плит, которые разделяются разломом Сан-Андреас. Землетрясения с магнитудой более 8 происходят в этой зоне в среднем один раз в 100-140 лет.