Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья японской Фукусимы
Подземные толчки силой 4,9 балла зафиксированы у берегов японской префектуры Фукусима, пишет РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Толчки ощущались в 12 префектурах страны.
Еще одно землетрясение ранее произошло на востоке Турции в провинции Малатья. По данным местного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, сила толчков достигла 4,0 балла.
Информации о разрушениях или пострадавших в обоих случаях не поступало.