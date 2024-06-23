Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья японской Фукусимы

сегодня в 07:00

Подземные толчки силой 4,9 балла зафиксированы у берегов японской префектуры Фукусима, пишет РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Толчки ощущались в 12 префектурах страны.

Еще одно землетрясение ранее произошло на востоке Турции в провинции Малатья. По данным местного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, сила толчков достигла 4,0 балла.

Информации о разрушениях или пострадавших в обоих случаях не поступало.