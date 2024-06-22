Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на востоке Турции

Подземные толчки силой 4,0 балла зарегистрированы на востоке турции в провинции Малатья, пишет РИА Новости со ссылкой на местное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ведомство сообщило, что землетрясение произошло в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени, которое совпадает с московским.

Очаг подземных толчков залегал на глубине почти 11 км. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Также о землетрясении сообщили жители Бишкека, которые ощутили его в южных микрорайонах, в домах за Южной магистралью. Магнитуда в очаге составила 4,4.