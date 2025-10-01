Завербованных террористами подростков задержали в 4 регионах России

Подростков из 4 регионов России задержали по статьям за терроризм

Правоохранители предотвратили ряд терактов, в которые были вовлечены подростки. Несовершеннолетних задержали сразу в четырех регионах России — Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и в Башкортостане, сообщает пресс-служба СК РФ.

Подростков обвиняют по статьям о пропаганде, оправдании и призывам к участию в терактах, приготовлению к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору, а также по статье об участии в террористической организации. Все дети были завербованы в мессенджере.

14-летняя девочка из Башкортостана пропагандировала терроризм в соцсетях, распространяла материалы о планировании убийств в образовательных учреждения Благовещенска. 15-летнний парень из Оренбургской области в Сети высказывал намерения за денежное вознаграждение совершать поджоги, рисовать неонацистские граффити, размещать на дорогах предметы, повреждающие колеса машин.

Несовершеннолетний администратор одного из Telegram-каналов Брянска разместил в ресурсе видеозапись с оправданием деятельности запрещенной террористической организации. Сразу три подростка в Челябинской области получили инструкции в интернете и пытались поджечь релейный шкаф, но их задержали.

В отношении детей уже избрана мера пресечения. В большинстве случаев их изолировали от общества. Следователи работают над установлением всех обстоятельств преступлений.

Ранее 18-летнего юношу задержали в Мордовии. Его подозревают в поджогах железнодорожной инфраструктуры по заказу военной разведки Украины.

