Госизмена за 10 тыс рублей: в Мордовии задержали парня-поджигателя ж/д

18-летнего юношу задержали в Мордовии. Его подозревают в поджогах железнодорожной инфраструктуры по заказу военной разведки Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовикам удалось вычислить и задержать поджигателя 2007 года рождения. В отношении парня возбуждено уголовное дело по двум статьям — о госизмене и террористическом акте.

Согласно данным следствия, юноша вышел на связь с сотрудниками ГУР МО Украины в мессенджере Telegram. За поджоги релейных шкафов у железнодорожных путей в Мордовии он получал от 5 до 10 тыс. рублей.

Более того, для совершения преступлений он привлекал несовершеннолетних жителей регион. Поджоги преступник снимал на видео и отправлял кураторам. Перед началом «работы» с киевскими боевиками у парня затребовали фото паспорта и фактический адрес проживания. Теперь поджигателю грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 39-летнего сотрудника IT-компании в Мордовии задержали по подозрению в госизмене. Он работал на украинскую разведку, передавал данные ВСУ и помогал в организации заказного убийства.

