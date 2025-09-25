Айтишник в Мордовии передавал данные ВСУ и хотел организовать заказное убийство

сегодня в 10:39

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по подозрению в госизмене

39-летнего сотрудника IT-компании в Мордовии задержали по подозрению в госизмене. Он работал на украинскую разведку, передавал данные ВСУ и помогал в организации заказного убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

С помощью Telegram айтишник связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Одному из сотрудников ведомства мужчина передавал данные о расположении критически важной инфраструктуры Мордовии.

Также подозреваемый передавал сведения о сотруднике местного главка МВД для организации его убийства. Следователи возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Выясняется, причастен ли мужчина к другим преступлениям. Подозреваемого отправили под стражу.

Ранее отца и сына 1970 и 1992 годов рождения задержали в Самарской области. Семейство причастно к совершению диверсий в регионе.

